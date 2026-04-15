Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться в Исламабаде в конце следующей недели

Переговоры США и Ирана находятся в подвешенном состоянии. Первый раунд в Исламабаде не задался, дата второго официально не назначена. Однако военно-дипломатическая активность Пакистана указывает на попытку возобновить диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным иранского телевидения, переговоры «могут состояться в ближайшие дни», а другие источники уточняют, что, вероятнее всего, речь идет о конце следующей недели.

СМИ сообщают, что Исламабад уже разослал распоряжение по логистике и безопасности для ожидаемой дипломатической встречи. Более того, командующий армией Пакистана прибыл в Иран. Этот визит является прямым продолжением посреднических усилий Исламабада. Ранее иранский МИД официально заявил, что намерен вести консультации с Вашингтоном исключительно через пакистанского посредника.

Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана:

Обмен сообщениями с американской стороной продолжается. Наши позиции были ясны еще во время переговоров 11 апреля. Если США потерпят неудачу в дипломатическом процессе и попытаются использовать другой инструмент для оказания давления, то они, конечно, не добьются успеха снова. Действия Соединенных Штатов могут стать прелюдией к нарушению режима прекращения огня, и, несомненно, Иран и наши Вооруженные силы внимательно следят за развитием событий. Напомним, 11 апреля стороны провели несколько раундов, но ключевые вопросы (ядерные амбиции Тегерана, снятие санкций с Ирана и контроль над Ормузским проливом) так и остались не решенными.