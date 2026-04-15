Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться в Исламабаде в конце следующей недели
Переговоры США и Ирана находятся в подвешенном состоянии. Первый раунд в Исламабаде не задался, дата второго официально не назначена. Однако военно-дипломатическая активность Пакистана указывает на попытку возобновить диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным иранского телевидения, переговоры «могут состояться в ближайшие дни», а другие источники уточняют, что, вероятнее всего, речь идет о конце следующей недели.
СМИ сообщают, что Исламабад уже разослал распоряжение по логистике и безопасности для ожидаемой дипломатической встречи. Более того, командующий армией Пакистана прибыл в Иран. Этот визит является прямым продолжением посреднических усилий Исламабада. Ранее иранский МИД официально заявил, что намерен вести консультации с Вашингтоном исключительно через пакистанского посредника.
Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана:
Обмен сообщениями с американской стороной продолжается. Наши позиции были ясны еще во время переговоров 11 апреля. Если США потерпят неудачу в дипломатическом процессе и попытаются использовать другой инструмент для оказания давления, то они, конечно, не добьются успеха снова. Действия Соединенных Штатов могут стать прелюдией к нарушению режима прекращения огня, и, несомненно, Иран и наши Вооруженные силы внимательно следят за развитием событий.
Напомним, 11 апреля стороны провели несколько раундов, но ключевые вопросы (ядерные амбиции Тегерана, снятие санкций с Ирана и контроль над Ормузским проливом) так и остались не решенными.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
Слушайте, никто не знает, чем кончится. У нас с Ираном 49 лет не было таких встреч – ни при демократах, ни при республиканцах. Недоверия вагон. За ночь это не исправить. Но мы сели за стол честно, как сказал президент. И мне показалось, те ребята напротив тоже хотят сделки. Посмотрим, я ничего не обещаю. Но у Трампа четкая позиция: у Ирана не может быть ядерного оружия.
Более того, США развернули десантный корабль с истребителями и тысячами военных в Ормузском проливе, фактически перекрыв морское сообщение с Ираном. По данным Пентагона, за первые сутки блокаду не прорвало ни одно судно. Но некоторые СМИ рисуют иную картину. Как минимум два иранских танкера уже прошли пролив, а за 24 часа через него проследовало более 20 коммерческих судов.
Аналитики отмечают, что Трамп «строит хорошую мину при плохой игре». Долговременная блокада обходится крайне дорого, а для американских эсминцев сохраняются большие военные риски и потеря одного из них стала бы колоссальным репутационным ударом для военной машины США. К тому же в ответ Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – вторые ворота Аравийского полуострова.
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