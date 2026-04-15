Президент Венгрии поручил новому премьеру сформировать правительство

Президент Венгрии поручил Петеру Мадьяру, лидеру партии «Тиса», победившей в прошлые выходные на парламентских выборах, сформировать правительство. Инаугурационная сессия парламента должна состоятся в первой декаде мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что сразу после получения мандата будущий премьер публично призвал президента страны уйти в отставку. Если он не покинет пост добровольно, Мадьяр пообещал использовать конституционное большинство для отстранения. В ответ президент лишь пообещал рассмотреть возможные аргументы.

Внешнеполитическая риторика Мадьяра не дает оснований для радости и Брюсселю. Запад, поначалу встретивший его победу с эйфорией, теперь вынужден констатировать, что пришедший к власти политик не намерен отказываться от прежнего курса Виктора Орбана. В частности, Мадьяр уже заявил, что Будапешту так или иначе придется говорить с Москвой. Венгрия, по его словам, продолжит закупать российские нефть и газ, хотя и будет стремиться к диверсификации.

Новый премьер не будет менять позицию и по украинскому вопросу. Он категорически против отправки венгерского оружия и прямой финансовой помощи Киеву. Он также считает невозможным принять Украину в ЕС в состоянии войны и готов вынести вопрос о ее членстве на референдум, что фактически заблокирует процесс на годы.