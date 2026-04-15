8-классник устроил стрельбу в турецкой школе – есть погибшие
Трагические события, связанные с гибелью учеников и сотрудников образовательных учреждений, стали причиной массовых протестов педагогов в Турции. Сотни преподавателей вышли на улицы, выражая возмущение и требуя усиления мер безопасности после второго за последние 48 часов случая стрельбы в учебном заведении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным, в результате новой атаки на юге страны, в городе Кахраманмараш, погибли 9 человек, еще около 20 получили ранения. Среди жертв вооруженного нападения педагог, двое школьников и сам стрелок. Им оказался 8-классник, в рюкзаке которого нашли пять пистолетов и семь магазинов. Отец школьника – бывший полицейский, и, как полагает следствие, подросток взял оружие у него.
Придя в школу около двух часов дня по минскому времени, юноша открыл огонь в воздух во дворе, затем зашел в здание и начал стрелять по людям. Как сообщают очевидцы, школьники были вынуждены прыгать из окон, спасая свои жизни. После атаки нападавший покончил с собой. На место прибыли многочисленные бригады скорой помощи и полиция.
Мукеррем Унлюэр, губернатор Кахраманмараша:
Стрельба велась только в двух классных комнатах, где находились ученики пятых классов. Нападавший действовал беспорядочно. Никаких других инцидентов в школах не зафиксировано, несмотря на слухи в соцсетях. Остается пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления.
Днем ранее на востоке Турции, в городе Сиверек, 18-летний парень, бывший ученик местной гимназии, открыл стрельбу в учебном заведении. Тогда ранения получили 16 человек. Нападавший также свел счеты с жизнью на месте преступления. Для страны, где стрельба в школах исторически была крайне редким явлением, два таких инцидента подряд стали национальным потрясением.
Так, в Анкаре учителя штурмуют здание Министерства образования, вступая в стычки с полицией. Демонстранты требуют отставки главы ведомства и радикального пересмотра мер охраны в школах.