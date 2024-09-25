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2 сотрудника ООН погибли в результате ударов по Ливану

25 сентября 2024 09:03
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Израильская военная операция в секторе Газа, растущее число погибших среди палестинцев и обострение ситуации на ливано-израильской границе. Внимание мировых СМИ по прежнему приковано к Ближнему Востоку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 сотрудника ООН погибли в результате ударов по Ливану-2

Минувшей ночью «Хезболла» выпустила 300 ракет по израильской территории. Часть из них были перехвачены силами ПВО, но многие все же достигли цели. Израиль отказался уточнять информацию об атаке, чтобы не подвергать риску свою разведку, но в Иерусалиме уверили, что ЦАХАЛ располагает всеми необходимыми данными для ведения боевых действий. 

Удары по Ливану тоже продолжаются. За минувшие сутки в результате атак погибли два сотрудника ООН, иностранные граждане и местные жители. В списке жертв и один из командиров «Хезболла», который руководил ракетными силами шиитских формирований и отвечал за противовоздушную оборону. 

# Палестина-Израиль

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