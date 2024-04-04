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На Запорожской АЭС отключилась одна из высоковольтных линий

04 апреля 2024 10:36
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На Запорожской АЭС отключилась линия 330 кВ резервного питания. Это уже не первое такое отключение: раньше также прекращала работать и вторая линия 750 кВ «Днепровская».  Об этом пишет ТАСС.

В февраля-марте 2024 года АЭС оставалась без линии резервного электроснабжения более трех недель по причине повреждения на стороне Украины. На ремонт ушло 23 дня.

С сентября 2022 года все энергетические блоки на Запорожской АЭС были остановлены, а обслуживание оборудования проводится в соответствии со стандартами радиационной безопасности.

В конце февраля 2022 года Запорожская АЭС, самая крупная атомная электростанция в Европе, была перешла под контроль российских войск.

# Электроснабжение

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