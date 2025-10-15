На восстановление сектора Газа требуется примерно в $70 млрд

В ООН предварительно оценили затраты на восстановление сектора Газа, пишет ТАСС.

По словам специального представителя администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН Яко Силлиерса, для осуществления восстановительных работ в анклаве необходимо порядка 70 млрд долларов. Срок завершения работ он не указал.

Также есть вероятность, что все территории отстроить заново не удастся, в связи с чем требуется расстановка приоритетов для сосредоточения усилий, указал Силлиерс.

Фото: Pinterest