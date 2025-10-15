Пожар на складе химикатов в столице Бангладеш унёс жизни 16 человек

Пожар на складе химикатов в столице Бангладеш унес жизни по меньшей мере 16 человек. Есть раненные. Количество жертв может возрасти. На месте ведутся поиски пропавших под завалами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарным расчетам долго не удавалось остановить распространение огня. Пламя вспыхнуло на швейной фабрике и быстро перекинулось на соседнее здание химического склада. Причины возгорания пока установить не удалось. По предварительным данным, все случилось из-за нарушения правил безопасности, а также скученности зданий в данном районе.