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Пожар на складе химикатов в столице Бангладеш унёс жизни 16 человек

15 октября 2025 06:09
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Пожар на складе химикатов в столице Бангладеш унес жизни по меньшей мере 16 человек. Есть раненные. Количество жертв может возрасти. На месте ведутся поиски пропавших под завалами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на складе химикатов в столице Бангладеш унёс жизни 16 человек-2

Пожарным расчетам долго не удавалось остановить распространение огня. Пламя вспыхнуло на швейной фабрике и быстро перекинулось на соседнее здание химического склада. Причины возгорания пока установить не удалось. По предварительным данным, все случилось из-за нарушения правил безопасности, а также скученности зданий в данном районе.

# Пожар # Пожар на заводе

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