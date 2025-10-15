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ЕС планирует увеличить военный бюджет более чем в пять раз

15 октября 2025 06:07
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Евросоюз намерен существенно нарастить военные расходы. В планах – пятикратное увеличение бюджета на оборону в период с 2028-го по 2034-й годы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС планирует увеличить военный бюджет более чем в пять раз-2

Так, оборонные инвестиции Евросоюза вырастут до 130 миллиардов евро с 25 миллиардов, заложенных в бюджетном плане на ближайшие два года. Подобную авантюру должны утвердить все страны ЕС. Пока, по словам авторов таких планов, никто не сопротивляется. Тем временем, в предложенных ранее милитаристских проектах ЕС зияют дыры. Германия, Венгрия и Италия до сих пор не выделили деньги на создание стены из дронов. Благополучно игнорируются и цели НАТО. Так, ни одна из стран ЕС все еще стабильно не выделяет 5 % ВВП на оборону в рамках предложенного Трампом плана для альянса.

# Европейский союз

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