На Сицилии проводится большая спасательная операция из-за наводнений

Новости Италии. Большая спасательная операция развернута на Сицилии. Сотни пожарных эвакуируют людей, оказавшихся в ловушке из-за наводнений, вызванных проливными дождями и ураганным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки домов повреждены, некоторые частично разрушены. Затоплены многие дороги, под водой оказались припаркованные машины. Национальное агентство гражданской защиты призвало местных жителей быть предельно осторожными, так как высок риск схода оползней.