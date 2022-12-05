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На Сицилии проводится большая спасательная операция из-за наводнений

05 декабря 2022 11:43
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Новости Италии. Большая спасательная операция развернута на Сицилии. Сотни пожарных эвакуируют людей, оказавшихся в ловушке из-за наводнений, вызванных проливными дождями и ураганным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии проводится большая спасательная операция из-за наводнений-1

Десятки домов повреждены, некоторые частично разрушены. Затоплены многие дороги, под водой оказались припаркованные машины. Национальное агентство гражданской защиты призвало местных жителей быть предельно осторожными, так как высок риск схода оползней.

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# Природные катаклизмы # Новости Италии # Фотофакт

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