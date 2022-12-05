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Американцы направили пехотную дивизию в польский порт Гдыни

05 декабря 2022 11:40
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США усилили Польшу пехотной дивизией. Американские военные и около тысячи единиц тяжелой бронетехники прибыли в порт Гдыня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы направили пехотную дивизию в польский порт Гдыни-1

Десант высадился в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость». Солдаты будут находиться на польской территории в течение следующих девяти месяцев, после чего их заменят другие. В следующем месяце в Гдыню прибудет еще одно судно с новой партией техники и военных. Большая часть из них отправится в восточные регионы страны, где американские войска будут тренироваться вместе с польской армией. Сейчас в Польше и странах Балтии находится около 40 тысяч военных НАТО.

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# НАТО # Фотофакт

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