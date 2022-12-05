Американцы направили пехотную дивизию в польский порт Гдыни

США усилили Польшу пехотной дивизией. Американские военные и около тысячи единиц тяжелой бронетехники прибыли в порт Гдыня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десант высадился в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость». Солдаты будут находиться на польской территории в течение следующих девяти месяцев, после чего их заменят другие. В следующем месяце в Гдыню прибудет еще одно судно с новой партией техники и военных. Большая часть из них отправится в восточные регионы страны, где американские войска будут тренироваться вместе с польской армией. Сейчас в Польше и странах Балтии находится около 40 тысяч военных НАТО.