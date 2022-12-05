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В Вильнюсе началась забастовка водителей общественного транспорта

05 декабря 2022 11:41
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Новости Литвы. В Вильнюсе началась забастовка водителей общественного транспорта. По данным профсоюзов, в ней примут участие гораздо больше людей, чем планировалось, поэтому автобусы и троллейбусы ездят с большими интервалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе началась забастовка водителей общественного транспорта-1

Людям порой приходится стоять на остановках около часа. Организаторы стачки призвали жителей литовской столицы пересесть на личный транспорт или по возможности договориться об удаленной работе. Пока неизвестно, сколько дней продлится забастовка. Работники требуют пересмотреть условия коллективного договора и систему оплаты труда.

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# Забастовка # Новости Литвы # Фотофакт

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