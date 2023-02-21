Прямой эфир

На ўсходзе Турцыі адбылася серыя магутных землятрусаў

21 февраля 2023 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Турцыі. Праз два тыдні Турцыю працягвае трэсці. На ўсходзе краіны адбылася серыя магутных землятрусаў. Магнітуда падземных штуршкоў перавышае 5,5 бала, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

На ўсходзе Турцыі адбылася серыя магутных землятрусаў-1

Многія людзі, асцерагаючыся за сваё жыццё, выбягаюць з дамоў на вуліцу, паколькі стыхійнае бедства прывяло да новых разбурэнняў. А ў правінцыі Хатай назіраюцца перабоі з электрычнасцю. Як паведамляюць мясцовыя ўлады, пад абломкамі могуць знаходзіцца людзі. Таму на месца адразу ж выехалі ратавальнікі. Па апошніх дадзеных, тры чалавекі загінулі, больш за 200 шпіталізаваны. Таксама ўпраўленне па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў просіць людзей не набліжацца да мора з-за магчымасці ўзнікнення цунамі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі
21 февраля 2023 06:03

Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі

Украина провела военные учения в Чернобыле
20 февраля 2023 20:17

Украина провела военные учения в Чернобыле

Байден пообещал Украине миллиарды бюджетной помощи
20 февраля 2023 20:13

Байден пообещал Украине миллиарды бюджетной помощи