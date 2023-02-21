На ўсходзе Турцыі адбылася серыя магутных землятрусаў

Навіны Турцыі. Праз два тыдні Турцыю працягвае трэсці. На ўсходзе краіны адбылася серыя магутных землятрусаў. Магнітуда падземных штуршкоў перавышае 5,5 бала, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Турцыі. Праз два тыдні Турцыю працягвае трэсці. На ўсходзе краіны адбылася серыя магутных землятрусаў. Магнітуда падземных штуршкоў перавышае 5,5 бала, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Многія людзі, асцерагаючыся за сваё жыццё, выбягаюць з дамоў на вуліцу, паколькі стыхійнае бедства прывяло да новых разбурэнняў. А ў правінцыі Хатай назіраюцца перабоі з электрычнасцю. Як паведамляюць мясцовыя ўлады, пад абломкамі могуць знаходзіцца людзі. Таму на месца адразу ж выехалі ратавальнікі. Па апошніх дадзеных, тры чалавекі загінулі, больш за 200 шпіталізаваны. Таксама ўпраўленне па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў просіць людзей не набліжацца да мора з-за магчымасці ўзнікнення цунамі.
Подписывайтесь на нас в Telegram!