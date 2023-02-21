Навіны Эстоніі. Маленькі заробак і недахоп кадраў. Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі. Аб гэтым заявілі мясцовыя прафсаюзы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Эстоніі. Маленькі заробак і недахоп кадраў. Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі. Аб гэтым заявілі мясцовыя прафсаюзы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Сёння працаўнікі транспартнай галіны знаходзяцца ў складаным становішчы. Яшчэ ў тым годзе на фоне антырасійскіх санкцый у краіне пачалося масавае скарачэнне працоўных месцаў. Таму што значную частку грузаў на чыгунцы складалі менавіта расійскія імпартныя і экспартныя тавары. А пакінутыя працаўнікі скардзяцца на маленькую зарплату. Бо інфляцыя ў Эстоніі дасягае амаль 20 %. І калі ў хуткім часе ўрад не вырашыць гэтую праблему, то чыгуначнікі гатовы пачаць нацыянальную забастоўку.
Подписывайтесь на нас в Telegram!