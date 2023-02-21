Прямой эфир

Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі

21 февраля 2023 06:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Эстоніі. Маленькі заробак і недахоп кадраў. Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі. Аб гэтым заявілі мясцовыя прафсаюзы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі-1

Сёння працаўнікі транспартнай галіны знаходзяцца ў складаным становішчы. Яшчэ ў тым годзе на фоне антырасійскіх санкцый у краіне пачалося масавае скарачэнне працоўных месцаў. Таму што значную частку грузаў на чыгунцы складалі менавіта расійскія імпартныя і экспартныя тавары. А пакінутыя працаўнікі скардзяцца на маленькую зарплату. Бо інфляцыя ў Эстоніі дасягае амаль 20 %. І калі ў хуткім часе ўрад не вырашыць гэтую праблему, то чыгуначнікі гатовы пачаць нацыянальную забастоўку.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Забастовка # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина провела военные учения в Чернобыле
20 февраля 2023 20:17

Украина провела военные учения в Чернобыле

Байден пообещал Украине миллиарды бюджетной помощи
20 февраля 2023 20:13

Байден пообещал Украине миллиарды бюджетной помощи

В реках аргентинской провинции Буэнос-Айрес обнаружили много бактерий. Вот из-за чего это произошло
20 февраля 2023 14:08

В реках аргентинской провинции Буэнос-Айрес обнаружили много бактерий. Вот из-за чего это произошло