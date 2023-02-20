Байден пообещал Украине миллиарды бюджетной помощи

Много разговоров об оружии и мало о мире. Мюнхенская конференция по безопасности стала полным разочарованием для миллионов людей, кто еще рассчитывал на здравый смысл западных политиков. Площадка, которая раньше была местом выработки конкретных решений, больше неэффективна. А собрание глобальных элит свидетельствует лишь о приближающемся конце устоявшегося миропорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После конференции многие страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии потеряли веру в справедливость международной системы. Поскольку происходящее в Мюнхене было больше похоже на перетягивание одеяла, где американские и европейские оборонные концерны продвигали свои интересы. Ведь именно они получают колоссальную выгоду от обострения мировой обстановки. Особую роль здесь играют США. Неожиданный визит американского президента в Киев еще раз подчеркнул желание Вашингтона как можно дольше затягивать конфликт. После встречи с Зеленским Байден пообещал Украине очередную военную помощь на полмиллиарда долларов и заверил, что поставка вооружений будет обязательно продолжена. Ведь США вместе с союзниками уже собрали 700 танков и тысячи бронемашин.

Джо Байден, президент США:

На этой неделе мы предоставим миллиарды в виде прямой помощи, которую украинское правительство может немедленно использовать для оказания основных услуг гражданам. Мы также собрали 700 танков и тысячи единиц бронетехники. Но мы знаем, что впереди нас ждут очень трудные дни, недели и годы.

Правда киевскому режиму рано радоваться. Речь Байдена хоть и была полна громких обещаний, но это все, что осталось у Киева. Ведь слова о сотнях танков и тысячах бронемашин оказались лишь бравадой. На самом деле глава Белого дома говорил про общее количество оружия и техники, которое уже было выделено Украине за последний год. Поэтому надежды Киева о новых поставках разбились вдребезги. А довольно короткий визит Байдена оставил лишь горькое послевкусие.