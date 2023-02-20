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Украина провела военные учения в Чернобыле

20 февраля 2023 20:17
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Новости Украины. Украина провела военные учения в Чернобыле. Маневры проходили в 15 километрах от белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина провела военные учения в Чернобыле-1

Артиллерийские подразделения, пехота и зенитчики тренировались вести боевые действия в урбанизированной местности. По словам руководителя Объединенного оперативного штаба ВСУ, главная цель этих учений – проработать сценарии захвата города и его освобождения силами Национальной гвардии. А также подготовить украинских снайперов к уничтожению противника на передовой линии и в ближайшем тылу.

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# Военные учения # Артур Артеменко # Новости Украины # Фотофакт

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