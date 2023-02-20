Новости Украины. Украина провела военные учения в Чернобыле. Маневры проходили в 15 километрах от белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артиллерийские подразделения, пехота и зенитчики тренировались вести боевые действия в урбанизированной местности. По словам руководителя Объединенного оперативного штаба ВСУ, главная цель этих учений – проработать сценарии захвата города и его освобождения силами Национальной гвардии. А также подготовить украинских снайперов к уничтожению противника на передовой линии и в ближайшем тылу.