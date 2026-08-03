Рекордное падение уровня воды в Дунае парализует работу АЭС в Венгрии

Вслед за аномальным зноем Европу охватила рекордная засуха. Уровень воды в Дунае упал до критической отметки. Из‑за этого в Венгрии полностью остановили единственную АЭС «Пакш», которая дает стране половину всего электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый подобный случай за 44 года работы станции. Премьер‑министр Венгрии Петер Мадьяр уже анонсировал исторический энергокризис в государстве. Дефицит может обойтись Будапешту в сотни миллионов долларов из‑за резкого удорожания импорта. В целях экономии госслужащих перевели на удаленную работу, частично остановили движение грузовых поездов и отключили подсветку достопримечательностей. Из‑за критического обмеления реки на днях прекратится судоходство и в Сербии. Под угрозой – снабжение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, который покрывает 80 % потребностей республики в топливе. Кроме того, две крупнейшие ГЭС страны сократили выработку энергии до 20-30 %.