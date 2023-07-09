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Песков: Турция и Украина нарушают договорённости, возвращая командиров «Азова»

09 июля 2023 08:48
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Возвращение лидеров «Азова» из Турции в Украину является нарушением положений действующих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его мнению, это прямое несоблюдение положений договоренностей, при этом обе стороны – и Украина, и Турция – нарушают эти условия. В соответствии с соглашением, указанные лица должны были находиться на территории Турции до завершения конфликта, и Россия не была информирована о передаче бойцов, пояснил Песков.

Он отметил также, что решение турецкой стороны связано с провалами украинских Вооруженных сил на передовой и стремлением выразить солидарность с НАТО. При этом нарушение существующих договоренностей не является оправданным, заключил Песков.

# Международная политика

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