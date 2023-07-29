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У берегов Нидерландов горит корабль, перевозящий около 4 тыс. авто

29 июля 2023 16:37
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У берегов Нидерландов горит корабль. На нем находятся около 500 электромобилей. Возгорание произошло еще накануне вечером. Один из членов экипажа погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Нидерландов горит корабль, перевозящий около 4 тыс. авто-1

Семь человек получили травмы после того, как прыгали в воду, спасаясь от огня. Причина пожара пока не установлена. Однако, по словам спасателей, возгорание началось в аккумуляторе одного из электромобилей. Пока ликвидировать пожар не удалось, горящее судно все еще дрейфует примерно в 17 километров от Нидерландов. Оно следовало из Германии в Египет, всего на борту находятся почти 4 тысячи автомобилей.

# Пожар # Фотофакт

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