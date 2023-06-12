Громко заявляя и обещая оплатить победу «слезами и кровью», украинский лидер Владимир Зеленский получил союзников на Западе, но потерял собственную армию. Об этом пишет автор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Фабио Мини, приводит его слова РИА Новости.

Президент Украины использует крайне жесткую риторику военной пропаганды, которую он перенял у Запада. Четко просматривается и пугающее удовольствие от конфликта с Российской Федерацией, которое Зеленский демонстрирует, отмечается в публикации.

По словам автора, в сообщениях украинского лидера о предстоящем контрнаступлении явно читаются нотки отчаяния, лицемерия и циничного удовольствия. Зеленский заявляет, что Украина победит, но ценой многочисленных жертв.

В субботу, 10 июня, украинский президент выступил с заявлением о том, что контрнаступательные действия со стороны ВСУ уже происходят. На какой стадии они находятся, Зеленский не пояснил.