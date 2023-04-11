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На Камчатке из кранов пошла вода с пеплом

11 апреля 2023 14:32
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Новости России. Извержение крупнейшего на Камчатке вулкана Шевелуч, которое началось сегодня, принесло массу проблем местным жителям. За несколько часов громадные массы пепла накрыли несколько поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Камчатке из кранов пошла вода с пеплом-1

Толщина вулканических сугробов достигает 10 сантиметров и пепел продолжает сыпаться. Такого не было уже 60 лет. Местных жителей попросили не покидать дома, в школах отменены уроки, закрыты несколько дорог. Возникли перебои с электричеством, а из кранов вода течет с пеплом.

На Камчатке из кранов пошла вода с пеплом-4

Вулканологи говорят, что активность Шивелуча пошла на спад. Но когда она закончится окончательно и как он поведет себя в ближайшее время, никто сказать не может.

# Извержение вулкана # Новости России # Фотофакт

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