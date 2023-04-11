На Камчатке из кранов пошла вода с пеплом

Новости России. Извержение крупнейшего на Камчатке вулкана Шевелуч, которое началось сегодня, принесло массу проблем местным жителям. За несколько часов громадные массы пепла накрыли несколько поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толщина вулканических сугробов достигает 10 сантиметров и пепел продолжает сыпаться. Такого не было уже 60 лет. Местных жителей попросили не покидать дома, в школах отменены уроки, закрыты несколько дорог. Возникли перебои с электричеством, а из кранов вода течет с пеплом.