На Камчатке из кранов пошла вода с пеплом

Новости России. Извержение крупнейшего на Камчатке вулкана Шевелуч, которое началось сегодня, принесло массу проблем местным жителям. За несколько часов громадные массы пепла накрыли несколько поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Извержение крупнейшего на Камчатке вулкана Шевелуч, которое началось сегодня, принесло массу проблем местным жителям. За несколько часов громадные массы пепла накрыли несколько поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Толщина вулканических сугробов достигает 10 сантиметров и пепел продолжает сыпаться. Такого не было уже 60 лет. Местных жителей попросили не покидать дома, в школах отменены уроки, закрыты несколько дорог. Возникли перебои с электричеством, а из кранов вода течет с пеплом.
Вулканологи говорят, что активность Шивелуча пошла на спад. Но когда она закончится окончательно и как он поведет себя в ближайшее время, никто сказать не может.