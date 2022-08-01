На границе Сербии и Косово произошли вооружённые столкновения

На границе Сербии и Косово произошли вооруженные столкновения. Закрыты пропускные пункты. Конфликт разгорелся после того, как Приштина потребовала от проживающих там сербов поменять номера машин на косовские, иначе им будет запрещено въезжать на территорию самопровозглашенной республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на это возмущенные сербы заблокировали все приграничные дороги и стали строить баррикады. Для разгона протестующих власти Косово бросили спецназ. Начались локальные вооруженные стычки, в которых стороны обвинили друг друга. Президент Сербии Вучич выступил с обращением к нации, в котором призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».