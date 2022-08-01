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Первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта

01 августа 2022 07:44
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Конкретные результаты стамбульского соглашения по украинскому зерну. В Сети появились кадры, как первое загруженное судно покидает порт Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту – 26 тысяч тонн кукурузы. Груз будет доставлен в ливийский Триполи. Сообщается, что завтра, 2 августа, корабль должен прибыть на досмотр в Стамбуле, после чего судно продолжит маршрут по коридору, безопасность которого обеспечивают Турция и ООН.

Первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта-1

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано многостороннее соглашение между Украиной, Россией, ООН и Турцией по экспорту зерна из трех украинских портов, расположенных на Черном море, – «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Действие документа рассчитано на 120 дней и может быть продлено в случае согласия сторон. В рамках соглашения для экспорта зерна создан безопасный коридор. Сейчас в Одессе выхода в море ждут еще 16 загруженных судов. Проверять корабли будет четырехсторонний координационный центр. По оценке ООН, выполнение «продуктовой сделки» позволит поставить на мировые рынки 23 млн тонн украинского зерна.

# Международная политика # Фотофакт

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