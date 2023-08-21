На Гавайях упрекают Байдена в поддержке Украины

По последним данным, спасатели обследовали почти 60 % сгоревших территорий. Ожидается, что по окончании поисковых работ количество жертв может стать вдвое больше. Жители почти полностью уничтоженного стихией города Лахайны разочарованы реакцией американских властей на бедствие и упрекают президента США в поддержке Украины, а не пострадавших от лесных пожаров.

Так почему ты не забиться о том, за что по собственному утверждению несешь ответственность. Вместо того чтобы отправлять эти средства Украине или куда-то еще, позаботься о том, что здесь. Я не понимаю, как какой бы то ни было президент может не забиться о части территории собственной страны. Я считаю, что с его стороны это глупый поступок. Байден идиот, простите. Хотя нет, я не извиняюсь