Новости США. Количество жертв масштабных лесных пожаров на Гавайях достигло 114. Более тысячи считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Количество жертв масштабных лесных пожаров на Гавайях достигло 114. Более тысячи считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным, спасатели обследовали почти 60 % сгоревших территорий. Ожидается, что по окончании поисковых работ количество жертв может стать вдвое больше. Жители почти полностью уничтоженного стихией города Лахайны разочарованы реакцией американских властей на бедствие и упрекают президента США в поддержке Украины, а не пострадавших от лесных пожаров.
Так почему ты не забиться о том, за что по собственному утверждению несешь ответственность. Вместо того чтобы отправлять эти средства Украине или куда-то еще, позаботься о том, что здесь. Я не понимаю, как какой бы то ни было президент может не забиться о части территории собственной страны. Я считаю, что с его стороны это глупый поступок. Байден идиот, простите. Хотя нет, я не извиняюсь
Штаты выделили Украине уже более 66 миллиардов долларов на военную, финансовую и гуманитарную помощь. При этом жители Гавайев после стихийного бедствия получили по 700 долларов на семью, что не покрывает даже их доли в расходах на помощь Киеву. С налогоплательщиков на это требуют по 900 долларов.