В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли 12 человек, 19 ранены

Не менее 12 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Турции в провинции Йозгат, еще 19 пассажиров получили ранения и различные травмы, информирует ТАСС со ссылкой на DHA.

Сообщается, что пассажирский автобус ночным рейсом в воскресенье, 20 августа, направлялся в Стамбул. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал с двадцатиметровой высоты. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины смертельной аварии выясняются.