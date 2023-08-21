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В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли 12 человек, 19 ранены

21 августа 2023 07:11
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Не менее 12 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Турции в провинции Йозгат, еще 19 пассажиров получили ранения и различные травмы, информирует ТАСС со ссылкой на DHA.

Сообщается, что пассажирский автобус ночным рейсом в воскресенье, 20 августа, направлялся в Стамбул. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал с двадцатиметровой высоты. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, двое человек находятся в тяжелом состоянии. 

Обстоятельства и причины смертельной аварии выясняются. 

# ДТП

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