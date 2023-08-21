В Турции автобус пробил ограждение и упал в овраг. Погибли 12 человек

Новости Турции. 12 человек погибли, 19 пострадали в крупном ДТП в Турции. Там пассажирский автобус выехал на встречную полосу, пробил дорожное ограждение и упал в овраг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия сейчас работают спасатели, медики и полиция. Сообщается, что один из раненых в тяжелом состоянии. Всего в момент аварии в салоне находился 31 пассажир. Как заявил губернатор города Йозгат, вблизи которого произошла трагедия, скорее всего, виновником происшествия стал водитель автобуса, который не справился с управлением. Точные причины будут установлены в ходе расследования.