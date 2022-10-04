На Гаити вспыхнули антиправительственные акции протеста – есть пострадавшие

Новости Гаити. На Гаити вспыхнули массовые антиправительственные протесты. Демонстрации прошли почти во всех городах островного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ. А в некоторых районах ей даже пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить протестующих. Сообщается о нескольких пострадавших. Гнев гаитян вызвала беспомощность правительства в преодолении всеобщего дефицита в стране. Из-за нехватки топлива в стране практически не работает транспорт, а отсутствие лекарств и перебои с электричеством вынудили больницы закрыться или сократить масштабы медпомощи.