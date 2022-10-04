15 погибли во время бунта в одной из тюрем Эквадора

Новости Эквадора. 15 человек погибли, более 20 получили ранения при беспорядках, вспыхнувших в одной из тюрем Эквадора. Для наведения порядка даже пришлось привлекать армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что послужило причиной бунта, пока непонятно. Власти не торопятся комментировать произошедшее. Это вызвало возмущение родственников заключенных. Они взяли тюрьму в осаду и требуют тщательного расследования происшествия. Драки и бунты довольно частое явление в эквадорских тюрьмах. Только за 2021 год при беспорядках погибли 316 заключенных.