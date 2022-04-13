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На чёрном рынке за них готовы заплатить более миллиона долларов. В Колумбии из плена контрабандистов освободили животных

13 апреля 2022 07:40
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Новости Колумбии. Полиция Колумбии совместно с природоохранными органами США провели крупнейшую совместную операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек из двух стран рисковали своей жизнью, ради спасения жизни животных.

На чёрном рынке за них готовы заплатить более миллиона долларов. В Колумбии из плена контрабандистов освободили животных-1

Благодаря их усилиям из плена контрабандистов были освобождены тысячи рептилий, птиц и других представителей фауны. По самым скромным подсчетам экологов, на черном рынке за них готовы были заплатить более миллиона долларов. Многие из животных относятся в Колумбии к особо охраняемым видам. Страна является одной из самых биоразнообразных в мире, и на этом стремятся зарабатывать торговцы-контрабандисты. Теперь за содержание в неволе невинных представителей фауны несколько лет не увидят свободы более 20 преступников.

# Контрабанда # Фотофакт

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