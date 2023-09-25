Новости Армении. Более 140 человек задержаны на протестах в Ереване. Антиправительственные демонстрации возобновились утром 25 сентября. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты пришли на площадь Республики, митинг должен был пройти перед зданием Кабинета министров. Однако там протестующих уже ждали силовики. Полиция дежурит на всех центральных улицах города. Волнения в столице Армении не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе.