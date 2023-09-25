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Более 140 человек задержаны на протестах в Ереване

25 сентября 2023 09:42
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Новости Армении. Более 140 человек задержаны на протестах в Ереване. Антиправительственные демонстрации возобновились утром 25 сентября. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 140 человек задержаны на протестах в Ереване-1

Активисты пришли на площадь Республики, митинг должен был пройти перед зданием Кабинета министров. Однако там протестующих уже ждали силовики. Полиция дежурит на всех центральных улицах города. Волнения в столице Армении не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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