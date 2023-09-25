В канадском парке сломался аттракцион. Посетители полчаса висели вверх ногами

Новости Канады. ЧП в канадском парке развлечений. Из-за поломки одного из аттракционов посетители оказались заблокированы на высоте. Порядка получаса люди висели вверх ногами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители, которые оказались случайными свидетелями инцидента, публикуют видео в социальных сетях. К настоящему моменту спасательная операция завершена – люди на земле и в безопасности. Большинство из них отделались легким испугом. Несколько человек жаловались на боли в груди и потерю чувствительности в ногах. Неисправный аттракцион закрыли.