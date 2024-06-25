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На американский штат Айова обрушились мощные ливни – уровень воды превысил исторический максимум

25 июня 2024 08:14
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Стихийное бедствие объявлено в двадцать одном округе Айовы. На американский штат обрушились мощные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На американский штат Айова обрушились мощные ливни – уровень воды превысил исторический максимум-1

Выпало около 45 сантиметров осадков. Эвакуированы 4 000 человек. Затоплено более 2 000 жилых домов. Продолжаются спасательные работы. Привлечена авиация. По данным местных властей, уровень воды превысил исторический максимум.

# Наводнение

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