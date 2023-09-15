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На акцию протеста в Польше вышли даже полицейские

15 сентября 2023 13:54
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Новости Польши. В Варшаве проходит организованный профсоюзами масштабный «Марш гнева». Несколько десятков тысяч поляков прошли от центра города до канцелярии премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На акцию протеста в Польше вышли даже полицейские-1

Люди требуют повышения зарплаты и остановить падение уровня жизни. В колоннах демонстрантов представители практически всех отраслей: юристы, пожарные, водители городских автобусов, учителя, а также чиновники из органов местного самоуправления и даже полицейские. В знак протеста многие сотрудники госучреждений не вышли на работу.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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