На акцию протеста в Польше вышли даже полицейские

Новости Польши. В Варшаве проходит организованный профсоюзами масштабный «Марш гнева». Несколько десятков тысяч поляков прошли от центра города до канцелярии премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требуют повышения зарплаты и остановить падение уровня жизни. В колоннах демонстрантов представители практически всех отраслей: юристы, пожарные, водители городских автобусов, учителя, а также чиновники из органов местного самоуправления и даже полицейские. В знак протеста многие сотрудники госучреждений не вышли на работу.