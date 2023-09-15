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«Молдова не продаётся!» В Кишинёве проходит митинг против имперской политики ЕС

15 сентября 2023 13:41
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Новости Молдовы. Жители Молдовы провели пикет у здания посольства ЕС в Кишиневе. Сотни людей приехали в столицу со всей страны, чтобы выразить протест проводимой европейскими странами имперской политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молдова не продаётся!» В Кишинёве проходит митинг против имперской политики ЕС-1

По словам участников акции, Запад грубо вмешивается во внутренние дела других стран, в частности Молдовы. Стране пытаются навязать свои псевдоценности, за которыми стоят обнищание, диктатура и запрет свободы слова. Митингующие держали в руках плакаты с лозунгами «Долой европейскую оккупацию!», «Мы не рабы!» и «Молдова не продается!».

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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