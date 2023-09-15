Глава МИД Германии Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Председатель КНР Си Цзиньпин, по мнению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, относится к числу диктаторов, а успешное окончание конфликта в Украине стало бы для него важнейшим сигналом. Об этом пишет РИА Новости.

Бербок подчеркнула, что Украине необходимо одержать победу в этом конфликте, в противном случае это станет символом успеха для Си Цзиньпина и аналогичных диктаторов по всему миру.

Следует отметить, что КНР является важным торгово-экономическим партнером Германии, а ФРГ в июле этого года опубликовала стратегию, в которой предлагается «изменить подход» к Китаю и обозначить новые параметры сотрудничества. Цель стратегии – продемонстрировать, каким образом германское руководство может взаимодействовать с Китаем, не подвергая риску при этом интересы своей страны и ее отношения с другими государствами.