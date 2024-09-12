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Музыкант Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства во время съемки клипа

12 сентября 2024 14:50
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Участник группы Bon Jovi Джон Бон Джови предотвратил самоубийство одной из женщин в Нэшвилле, где проводились съемки музыкального клипа. Об этом пишет РИА Новости.

На записи, полученной с городской камеры, можно увидеть, как он и один из прохожих помогли женщине отойти в сторону. 

Позднее YouTube убрал эти кадры за нарушения правил поведения в сообществе. По словам источника, музыкант обладает опытом ведения кризисных переговоров. Из уважения к анонимности женщины Бон Джови отказался комментировать инцидент.

# Звезды

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