Музыкант Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства во время съемки клипа

Участник группы Bon Jovi Джон Бон Джови предотвратил самоубийство одной из женщин в Нэшвилле, где проводились съемки музыкального клипа. Об этом пишет РИА Новости.

На записи, полученной с городской камеры, можно увидеть, как он и один из прохожих помогли женщине отойти в сторону.

Позднее YouTube убрал эти кадры за нарушения правил поведения в сообществе. По словам источника, музыкант обладает опытом ведения кризисных переговоров. Из уважения к анонимности женщины Бон Джови отказался комментировать инцидент.