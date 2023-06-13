Мужчина устроил стрельбу в американском Денвере. Ранены 9 человек

Новости США. Мужчина открыл огонь в американском Денвере. Травмы получили 9 человек. Как рассказали правоохранители, ЧП произошло во время уличного празднования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики отмечали чемпионство команды Национальной баскетбольной ассоциации. Но праздник обернулся трагедией. Трое из 9 пострадавших находятся в критическом состоянии. Стрелявший мужчина также получил ранения, он задержан. Мотивы еще предстоит узнать. По информации местных СМИ, предшествовала стрельбе ссора злоумышленника с фанатами.