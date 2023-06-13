Путин: в мобилизации сегодня нет необходимости

Необходимость в мобилизации должна быть определена исходя из поставленных целей перед Российской Федерацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, на встрече с военными корреспондентами, пишет РИА Новости.

Однако на данный момент такой необходимости не существует, добавил он.

Также Путин назвал потери ВСУ во время контрнаступления: только техники свыше 500 единиц. Лидер России заметил, что это только те потери, которые РФ может зафиксировать. Но еще есть удары, которые наносятся дальнобойным оружием по тылу противника. Там потери подсчитать сложно.