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Мировые корпорации продолжают увольнять сотрудников

13 июня 2023 18:56
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Технологические гиганты продолжают увольнять сотрудников. По словам нанимателей, поводом для этого являются опасения из-за глобальной рецессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировые корпорации продолжают увольнять сотрудников-1

Проще говоря, наниматели боятся не потянуть большой штат IT-специалистов на фоне затянувшихся проблем в экономике. Тенденция наблюдается сразу в нескольких странах, в основном европейских, а также США. Большинство увольнений пришлось на американские технологические компании. В общей сложности порядка 750 фирм решили сократить число IT-специалистов.

# Экономический кризис # Фотофакт

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