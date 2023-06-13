Мировые корпорации продолжают увольнять сотрудников

Технологические гиганты продолжают увольнять сотрудников. По словам нанимателей, поводом для этого являются опасения из-за глобальной рецессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проще говоря, наниматели боятся не потянуть большой штат IT-специалистов на фоне затянувшихся проблем в экономике. Тенденция наблюдается сразу в нескольких странах, в основном европейских, а также США. Большинство увольнений пришлось на американские технологические компании. В общей сложности порядка 750 фирм решили сократить число IT-специалистов.