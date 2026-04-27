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Москву накрыл аномальный снегопад

27 апреля 2026 11:31
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На Москву обрушился необычный для апреля снегопад. По данным синоптиков, за последние 12 часов в российской столице выпало рекордное за 150 лет количество осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москву накрыл аномальный снегопад-2

В самом городе и области объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. По сообщению экстренных служб, с утра из-за снега и сильного ветра на дороги и во дворах упало уже около сотни деревьев, повреждены десятки автомобилей. Серьезно нарушена работа городского транспорта. Цены на такси на фоне непогоды подскочили вдвое. Из-за плохой видимости и сильного ветра в аэропортах Москвы отложено более 50 рейсов. По прогнозам синоптиков, погода в российской столице в ближайшие сутки продолжит ухудшаться.

# Погода # Россия

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