Москву накрыл аномальный снегопад

На Москву обрушился необычный для апреля снегопад. По данным синоптиков, за последние 12 часов в российской столице выпало рекордное за 150 лет количество осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом городе и области объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. По сообщению экстренных служб, с утра из-за снега и сильного ветра на дороги и во дворах упало уже около сотни деревьев, повреждены десятки автомобилей. Серьезно нарушена работа городского транспорта. Цены на такси на фоне непогоды подскочили вдвое. Из-за плохой видимости и сильного ветра в аэропортах Москвы отложено более 50 рейсов. По прогнозам синоптиков, погода в российской столице в ближайшие сутки продолжит ухудшаться.