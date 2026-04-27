В Польше продолжают закрываться родильные отделения

Польша погружается в тяжелый демографический кризис. Из-за беспрецедентного падения рождаемости в стране продолжают закрываться роддома. По данным главного управления статистики, число рождений сократилось с 403 тысяч в 2010-м до 238 тысяч в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это привело к тому, что из 406 родильных отделений осталось только 266. По мнению специалистов, такая ситуация угрожает жизни и здоровью как рожениц, так и младенцев. Министерство здравоохранения указывает на то, что медучреждения с низким количеством родов не обеспечивают надлежащую безопасность и качество медицинской помощи, поскольку врачи и акушерки в таких отделениях имеют слишком мало опыта. А небольшие районные больницы просто не в состоянии содержать необходимых специалистов. Поэтому для того чтобы родить, жительницам маленьких населенных пунктов приходится ездить за сотни километров, что многократно увеличивает риск для их здоровья.