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Молдова за 10 дней потратила на закупку румынского газа 15 млн евро

12 января 2025 07:33
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Принципиальная позиция Молдовы по газовому вопросу обошлась стране в 15 миллионов евро. И это всего за 10 дней нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдова за 10 дней потратила на закупку румынского газа 15 млн евро-2

Ранее Кишинев отказался платить по счетам Москве, задолжав за газ огромные деньги. В результате Россия прекратила поставки ресурса стране. Молдова заявляла, что потеря не велика. Но упрямая статистика говорит о другом. Покупка газа в Румынии стала дорогим удовольствием. И Кишинев в целом не может позволить его себе в текущем положении. 

Без голубого топлива осталась не только Молдова, но и Приднестровье. Если Кишинев хотя бы получает, пусть и втридорога, энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.

# Газ

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