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Центробанк России опять повысил ключевую ставку

15 сентября 2023 13:10
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Банк России произвел повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт до 13,00% годовых в результате высокого уровня инфляции, вызванной летним падением курса рубля и увеличением внутреннего спроса. Об этом сообщает РИА Новости.

Это уже второй рост ставки в текущем году после повышения на 1 процентный пункт в июле и на 3,5 процентного пункта в августе. Инфляция, несмотря на приостановление падения курса рубля, остается на высоком уровне и в итоге составила в августе 5,15%. Эти меры принимаются для обеспечения стабилизации инфляции на уровне около 4%.

# Экономика

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