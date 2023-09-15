Центробанк России опять повысил ключевую ставку

Банк России произвел повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт до 13,00% годовых в результате высокого уровня инфляции, вызванной летним падением курса рубля и увеличением внутреннего спроса. Об этом сообщает РИА Новости.

Это уже второй рост ставки в текущем году после повышения на 1 процентный пункт в июле и на 3,5 процентного пункта в августе. Инфляция, несмотря на приостановление падения курса рубля, остается на высоком уровне и в итоге составила в августе 5,15%. Эти меры принимаются для обеспечения стабилизации инфляции на уровне около 4%.