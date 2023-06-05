600 тысяч участников – профсоюзы Франции анонсировали новую акцию протеста

Новости Франции. До 600 тысяч человек могут выйти на демонстрации против пенсионной реформы во Франции. Профсоюзы анонсировали новую акцию протеста на завтра, 6 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. До 600 тысяч человек могут выйти на демонстрации против пенсионной реформы во Франции. Профсоюзы анонсировали новую акцию протеста на завтра, 6 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего запланировано 250 шествий. С января французы не оставляют попыток противостоять решению правительства повысить пенсионный возраст.
Не раз уличные демонстрации перерастали в массовые беспорядки. Власти учли опыт предыдущих месяцев и уже усилили полицейские наряды.