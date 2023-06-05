Новости Великобритании. Бывший министр обороны Британии рассказал о проблемах в армии. Все чаще солдаты Королевства жалуются на материально-техническое оснащение гарнизонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часто военным приходится использовать оружие и технику полувековой давности. Причина – на часть закупок бюджета просто не хватает. А некоторые приобретения приходят с большим опозданием. Военное руководство призвало правительство Британии передать армии современное вооружение на фоне усиления угрозы из-за рубежа.