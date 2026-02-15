Нигер готов отправить Франции долю добытого в стране урана – Чиани

Президент Нигера Абдурахман Чиани заявил, что страна готова вернуть Франции уран, добытый ранее французскими компаниями. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о 63,4 процента от 156 тонн, которые находились в запасах на момент смены власти.

Чиани подчеркнул, что Нигер готов даже оплатить транспортировку, поскольку уран был произведен в тот период, когда французские компании работали в стране. Вся последующая добыча, по его словам, останется в собственности Нигера.

В 2025 году правительство Нигера национализировало дочернюю структуру уранодобывающей компании Orano, однако та оспорила это решение в суде.

В 2023 году в результате мятежа президентской гвардии власть в стране перешла к Национальному совету во главе с Чиани.

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