Новости США. День поминовения на пляже Флориды закончился перестрелкой. Инцидент произошел в городе Холливуд. В результате ЧП девять человек госпитализированы. Среди них есть несовершеннолетние, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.