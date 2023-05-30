Новости США. День поминовения на пляже Флориды закончился перестрелкой. Инцидент произошел в городе Холливуд. В результате ЧП девять человек госпитализированы. Среди них есть несовершеннолетние, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. День поминовения на пляже Флориды закончился перестрелкой. Инцидент произошел в городе Холливуд. В результате ЧП девять человек госпитализированы. Среди них есть несовершеннолетние, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторым медицинскую помощь оказали на месте. По сообщениям полиции, злоумышленников было двое. Один из них задержан, другому удалось скрыться. Как сообщают очевидцы, стрельба началась из-за ссоры между двумя группами людей.