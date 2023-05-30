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День поминовения на пляже Флориды закончился перестрелкой

30 мая 2023 08:50
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Новости США. День поминовения на пляже Флориды закончился перестрелкой. Инцидент произошел в городе Холливуд. В результате ЧП девять человек госпитализированы. Среди них есть несовершеннолетние, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

День поминовения на пляже Флориды закончился перестрелкой -1

Некоторым медицинскую помощь оказали на месте. По сообщениям полиции, злоумышленников было двое. Один из них задержан, другому удалось скрыться. Как сообщают очевидцы, стрельба началась из-за ссоры между двумя группами людей.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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