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Министр финансов Германии заявил об обнищании страны

06 февраля 2024 10:43
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Германия становится беднее. Это констатировал министр финансов ФРГ. По его мнению, это происходит из-за полного отсутствия экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр финансов Германии заявил об обнищании страны-1

Согласно отчету федерального статистического комитета, уровень промпроизводства в 2023 году упал на 2 %. По прогнозам, ВВП в этом году может вырасти лишь на 0,3%, что вполовину меньше, чем ожидалось ранее. Комментируя эти цифры, глава Минфина заявил, что для того чтобы избежать тяжелых последствий длительного периода низкого экономического роста или его отсутствия, правительству необходимо срочно действовать.

Министр финансов Германии заявил об обнищании страны-4

Кристиан Линднер, министр финансов Германии:
Мы становимся беднее, потому что страна не способна обеспечить экономический рост, мы отстаем. Мы становимся неконкурентоспособными. Я и министр экономики представили свой анализ сложившейся тяжелой ситуации. И для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало из него никаких выводов.

Министр финансов Германии заявил об обнищании страны-7

Министр финансов еще раз особо отметил трудное положение, в котором сейчас находится крупнейшая экономика Европы. Ее падение наблюдается уже третий год подряд. Самый большой спад наблюдается в отраслях, которые более всего зависят от цен на энергоносители. По словам министра, все проекты Германии, включая нынешнюю систему соцобеспечения и необходимость тратить больше средств на военные нужды, могут быть реализованы только при условии экономического роста. Чего сейчас не ожидается.

# Экономический кризис # Новости Германии

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