Министр финансов Германии заявил об обнищании страны

Германия становится беднее. Это констатировал министр финансов ФРГ. По его мнению, это происходит из-за полного отсутствия экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно отчету федерального статистического комитета, уровень промпроизводства в 2023 году упал на 2 %. По прогнозам, ВВП в этом году может вырасти лишь на 0,3%, что вполовину меньше, чем ожидалось ранее. Комментируя эти цифры, глава Минфина заявил, что для того чтобы избежать тяжелых последствий длительного периода низкого экономического роста или его отсутствия, правительству необходимо срочно действовать.

Кристиан Линднер, министр финансов Германии:

Мы становимся беднее, потому что страна не способна обеспечить экономический рост, мы отстаем. Мы становимся неконкурентоспособными. Я и министр экономики представили свой анализ сложившейся тяжелой ситуации. И для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало из него никаких выводов.