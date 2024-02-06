Сунак: Великобритания готова отразить нападение РФ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что Соединенное Королевство государство занимает вторую позицию в НАТО по расходам на оборону и готова защищать свою безопасность. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Британия увеличила инвестиции в оборонную сферу и по этому показателю является в НАТО второй страной. Также Сунак выразил полную готовность обеспечить защиту, особенно в связи с текущей ситуацией с Россией и Украиной. Премьер добавил, что Британия готова обороняться, если РФ повернет оружие в ее сторону.

Ранее Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, и министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнули, что РФ не намерена ни на кого нападать.