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Сунак: Великобритания готова отразить нападение РФ

06 февраля 2024 10:27
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что Соединенное Королевство государство занимает вторую позицию в НАТО по расходам на оборону и готова защищать свою безопасность.  Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Британия увеличила инвестиции в оборонную сферу и по этому показателю является в НАТО второй страной. Также Сунак выразил полную готовность обеспечить защиту, особенно в связи с текущей ситуацией с Россией и Украиной. Премьер добавил, что Британия готова обороняться, если РФ повернет оружие в ее сторону.

Ранее Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, и министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнули, что РФ не намерена ни на кого нападать.

# Международная политика # Риши Сунак

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