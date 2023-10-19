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В США демонстранты требовали прекратить боевые действия в секторе Газа

19 октября 2023 06:07
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Новости США. По разным данным, от 100 до 500 человек задержали во время антивоенного протеста у здания Конгресса США. Часть из них увезли на трех полицейских автобусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США демонстранты требовали прекратить боевые действия в секторе Газа-1

Полиция подтвердила, что в здании Конгресса протестующих уже нет. Минимум троих арестовали за нападение на правоохранителей.

В США демонстранты требовали прекратить боевые действия в секторе Газа-4

После того как полиция вытеснила протестующих из здания Конгресса, акция продолжилась на улице. Демонстранты собрались возле Капитолия в Вашингтоне, требуя прекратить боевые действия в секторе Газа. По оценкам наблюдателей, в антивоенных протестах в столице США приняли участие 10 тысяч человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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