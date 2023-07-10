Миллионы испанских домохозяйств не могут оплатить ипотеку

Новости Испании. Все больше испанских домохозяйств оказываются за чертой бедности. Людям не хватает денег даже на самое необходимое. Таковы данные Банка Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь ситуация усугубилась из-за инфляции и головокружительного роста процентных ставок. В результате у многих семей не хватает средств, чтобы оплатить потребительскую корзину, квитанции и ипотеку. В таком положении находятся более миллиона домохозяйств. И, как считают эксперты, в ближайшее время этот показатель может значительно вырасти.