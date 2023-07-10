Прямой эфир

Миллионы испанских домохозяйств не могут оплатить ипотеку

10 июля 2023 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Все больше испанских домохозяйств оказываются за чертой бедности. Людям не хватает денег даже на самое необходимое. Таковы данные Банка Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы испанских домохозяйств не могут оплатить ипотеку-1

В первую очередь ситуация усугубилась из-за инфляции и головокружительного роста процентных ставок. В результате у многих семей не хватает средств, чтобы оплатить потребительскую корзину, квитанции и ипотеку. В таком положении находятся более миллиона домохозяйств. И, как считают эксперты, в ближайшее время этот показатель может значительно вырасти.

# Экономический кризис # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
900 лет тюрьмы – в США вынесли вердикт мужчине, расстрелявшему посетителей супермаркета
10 июля 2023 07:21

900 лет тюрьмы – в США вынесли вердикт мужчине, расстрелявшему посетителей супермаркета

В Ираке зафиксировали случай массовой гибели рыбы
10 июля 2023 06:14

В Ираке зафиксировали случай массовой гибели рыбы

Зеленский заявил, что президент Байден мог бы завершить украинский конфликт за пять минут
10 июля 2023 06:12

Зеленский заявил, что президент Байден мог бы завершить украинский конфликт за пять минут